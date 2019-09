La gestion d'ACM Habitat observée à la loupe

Hérault, France

La chambre régionale des comptes d'Occitanie vient de rendre public son rapport sur la gestion d'ACM Habitat, l’office public HLM de l'Hérault sur la période 2013/2017. On y apprend que les objectifs de construction n’ont été atteints qu’à 73%, 1 709 logements attendus n’ont pas été construits. Les objectifs d’entretien et d’amélioration du parc ont en revanche été dépassés. La chambre estime par ailleurs que des améliorations sont possibles dans l'attribution des logements.

Plus de demandes que d'offres

En 2017 ACM Habitat a reçu près de 26 000 demandes et seulement 6% ont été satisfaites. Le délai moyen d'attribution d'un logement est de 18 mois, c'est l'un des plus longs en France. Ces logements ne sont pas toujours adaptés à la demande car le parc a été construit pour loger des familles et aujourd’hui le nombre de demandeurs vivant seuls a beaucoup augmenté. La disponibilité des logements est aussi réduite par la faible mobilité des locataires (1 sur 3 s'est installé avant 2008 et n'a pas déménagé depuis).

Manque de lisibilité dans les attributions

En 2013, l 'agence nationale de contrôle du logement avait estimé que la politique d'attribution des logements manquait de lisibilité. Il n'y avait pas de critères définis pour retenir tel dossier plutôt qu'un autre. La chambre régionale des comptes note que depuis ACM habitat a fait des efforts mais ça manque encore de transparence. En 2017, 29 % des logements ont été attribués à des ménages prioritaires contre 13% en moyenne entre 2013 et 2016. Par ailleurs, le nouveau directeur de l'office a mis en place depuis quelques mois une méthode de "scoring" qui permet de donner des points aux demandeurs en fonction de leur situation personnelle.

Une population précaire et vieillissante

Au 31 décembre 2017 l'office logeait près de 50 000 personnes. 37 % des ménages locataires sont des personnes seules et 25% des familles monoparentales. Des taux stables par rapport a 2013. En revanche, la proportion des personnes de plus de 50 ans est passée de 26 à 29 % sur la même période. La chambre régionale des comptes préconise donc de mettre l'offre en adéquation avec la demande. Peu de logements sont adaptés à ces seniors de plus en plus nombreux. Des personnes âgées qui ont du mal à accepter des appartements plus petits sans que le loyer soit diminué. Parallèlement, la situation financière des locataires s'est fragilisée ces dernières années seulement un sur trois a des revenus stables, un sur deux est sans emploi, deux sur trois bénéficient des APL (aide personnalisée au logement)