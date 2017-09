La gestion des PACS va bientôt être transférée aux communes

A partir du 1er novembre, la gestion des Pacs, jusque là confiée aux tribunaux d'instance, va être transférée aux mairies. Les communes dénoncent un nouvel exemple de transfert de charges sans compensation de l'Etat. Orléans et Montargis seront les plus impactés dans le Loiret.

C'est un vrai changement pour les Pacsés et surtout les futurs Pacsés : à compter du 1er novembre, la gestion des pactes civils de solidarité sera transférée aux communes. Jusqu'ici, c'était de la compétence de tribunaux d'instance. Désormais, donc il faudra aller en mairie pour contracter ou dissoudre un Pacs. Voilà qui ne réjouit pas vraiment les communes, car c'est un nouvel exemple de transfert de charges sans aucune compensation financière. Dans le Loiret, c'est à Montargis et Orléans que l'addition sera la plus lourde.

En 2015, 1 700 Pacs ont été signés dans le Loiret : soit au tribunal d'instance d'Orléans, soit à celui de Montargis. Dès le 1er novembre, c'est le service d'état civil de chaque commune qui s'en occupera. Mais les villes d'Orléans et de Montargis vont en récupérer en plus le stockage de l'ensemble des dossiers de Pacs traités par les tribunaux depuis 1999. Des documents papiers, qu'il faudra numériser - tout cela bien sûr sans aucune compensation financière de l'Etat... La ville d'Orléans estime ainsi qu'elle devra gérer 600 pacs par an, l'équivalent d'un gros mi-temps, soit un coût évalué à 40 000 euros par an. Muriel Sauvegrain, 1ère adjointe à la ville d'Orléans :

"la mairie d'Orléans va récupérer 18 000 dossiers papier de Pacs jusque là archivés au tribunal d'instance" - Muriel Sauvegrain Copier

Cette réforme, certains tribunaux d'instance l'appliquent déjà, avant même qu'elle ne soit officiellement mise en oeuvre ! Ainsi à Orléans, le tribunal ne prend plus de rendez-vous pour les PACS depuis le 1er avril... A Orléans 400 dossiers de Pacs environ sont en attente de traitement !