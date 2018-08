Auxerre, France

Les pompiers de l'Yonne ont effectué 26 000 interventions en 2016. Dans l'Yonne le SDIS fonctionne avec 238 pompiers professionnels et 1911 pompiers volontaires. La chambre remarque que les effectifs sont de 26% supérieurs à la moyenne des départements identiques en nombre d'habitants.

Trop de pompiers dans l'Yonne ?

Non répond le président du conseil d'administration du SDIS Christophe Bonnefond : " Aujourd'hui le travail avec les pompiers notamment des corps communaux qu'on a est spécialisé de plus en plus sur le secours à personne , puisque c'est 80% des missions, dans un territoire où nous manquons de médecins, dans un territoire où le médical est en retrait, là on a vraiment besoin de nos pompiers. Donc effectivement comme nous avons doté tous les centres communaux de sacs spéciaux contenant de l’oxygène, un défibrillateur et les premiers secours pour que _les pompiers puissent sauver les gens_, ça permet une complémentarité avec le centre départemental qui lui a les ambulances et les plus gros moyens, mais pour venir en premier aux secours aux personnes."

8 interventions sur 10 sont du secours à la personne - Christophe Bonnefond président du Sdis 89

"Nous sommes un territoire rural" poursuit Christophe Bonnefond "et nous avons un minimum de couverture à faire par les pompiers professionnels. Nous ne pouvons pas faire qu'avec les volontaires. La répartition sur le territoire fait qu'il nous en faut un minimum. Nous comptons quatre casernes et demie de professionnels. Ramenés à l'habitant , ça fait vite du chiffre."

Le Sdis doit aussi améliorer son organisation , le pilotage et la production informatique selon la chambre régionale des comptes .

