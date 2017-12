En cinq ans, selon l'INSEE, le nombre d'habitants en Gironde a augmenté de 1,3%, pour atteindre plus d'un million et demi.

Gironde, France

C'est un chiffre qui confirme l'attractivité de notre département. Selon le dernier recensement de l'INSEE, paru ce mercredi, la Gironde connaît une forte croissance démographique : +1,3% en cinq ans, entre 2010 et 2015, contre 0,5% d'augmentation pour la moyenne nationale. La Gironde est d'ailleurs le seul département de la région à afficher une croissance démographique supérieure à 1%.

La France compte donc désormais officiellement 1 548 478 Girondins. Comparativement, la Nouvelle-Aquitaine, 4ème région la plus peuplée du pays, compte 5 911 482 habitants. Autrement dit, un quart de la population aquitaine se trouve en Gironde.

Bordeaux et le littoral attirent davantage

Parmi les plus fortes augmentations de population : la métropole bordelaise mais aussi le littoral, et en premier lieu le Bassin d'Arcachon.

Arrondissement d'Arcachon : +1,8%

Arrondissement de Bordeaux : +1.5%

Arrondissement de Blaye : +1,3%

Arrondissement de Lesparre-Médoc : +1,3%

Arrondissement de Langon : +0,9%

Arrondissement de Libourne : +0,6%

En 2015, toujours selon ce dernier recensement de l'INSEE, l'arrondissement bordelais comptait 937 218 habitants, et la commune de Bordeaux 249 712. Cet accroissement est par ailleurs principalement dû aux nouveaux arrivants sur le sol girondins, autrement dit au solde migratoire, et non à l'accroissement naturel de la population (la différence entre les naissances et les décès).

Les tops et les flops en Gironde

Les quatre communes qui ont gagné le plus d'habitants entre 2010 et 2015 sont :

Mios : +4,7%

Cadaujac : +4,2%

Bruges : +4,1%

Audange : +4,1%

Les quatre communes qui ont perdu le plus d'habitants entre 2010 et 2015 sont :

Etauliers : -2,5%

Captieux : -2,3%

Saint-Emilion : -1,1%

Pauillac : -0,9%