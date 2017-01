La Gironde gagne encore des habitants : les chiffres à retenir dans vos communes

L'INSEE publie ce lundi les chiffres de la population recensée en 2014. La Gironde compte désormais 1 million 526 mille habitants. Et de nombreuses villes, dont Bordeaux, connaissent une forte croissance. Voici les principales évolutions.

La population française (plus de 64 millions d'habitants) a progressé de 0,5% entre 2009 et 2014 selon les chiffres du recensement publiés par l'INSEE ce lundi. La Gironde connait une croissance plus rapide de sa démographie. Le département comptait en 2014 1 millions 526 mille habitants, en progression de 1,2% sur cinq ans.

Bordeaux approche des 250.000 habitants, la plus petite commune est Lartigue

Alors qu'un afflux de nouveaux habitants est attendu dans l'agglomération bordelaise avec l'arrivée de la ligne TGV à grande vitesse le 2 juillet prochain, la ville de Bordeaux poursuit sa progression avec 246.586 habitants (contre 236.725 en 2009). Plusieurs villes de l'agglomération doivent faire face à une croissance rapide. C'est le cas du Haillan, de Bruges ou d'Eysines. La progression concerne également des villes plus éloignées de Bordeaux comme Audenge, Belin-Béliet ou Le Pian-Médoc. Certaines communes perdent tout de même des habitants. C'est notamment le cas de la ville d'Arcachon qui a perdu un millier d'habitants en cinq ans pour descendre à 10.370. Pour l'anecdote, si Castelmoron-d'Albret (51 habitants) est la plus petite commune de France en superficie, le village le moins peuplé en Gironde se situe aux confins de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne. Lartigue ne compte que 44 habitants (contre 55 en 2009).

Le classement des villes qui gagnent des habitants :

Les villes qui gagnent des habitants en Gironde. © Radio France

Le classement des communes qui perdent des habitants :

Les villes de Gironde qui perdent des habitants. © Radio France

L'évolution des 10 plus grandes villes de Gironde :