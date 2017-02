La Gironde mène le combat contre le gaspillage alimentaire dans les collèges

Le Conseil Départemental de la Gironde veut diminuer de 30% le gaspillage alimentaire dans les cantines des collèges. Chaque année, il représente une perte financière de 7 millions d'euros. Des pratiques nouvelles sont encouragées pour les personnels et les élèves.

Chaque année le gaspillage alimentaire représente une perte financière de 7 millions d'euros pour le Conseil Départemental de la Gironde. Sur les 8 millions de repas servis sur une année dans les 105 collèges Girondins, 1 million 700 000 sont aussi jetés à la poubelle. Le président PS du département, Jean-Luc Gleyse, veut diminuer le gaspillage alimentaire de 30% dans un délai assez court. Par de la pédagogie, une meilleure gestion des commandes et des comportements de bon sens, la collectivité espère y arriver.

Des jeunes à la rescousse

Pour faire passer le message ce sont des jeunes qui ont été mobilisés par le Conseil Départemental dans le cadre du service civique. Thomas âgé de 18 ans est l'un d'eux. Il se rend avec ses jeunes collègues dans les classes de collèges et propose des expériences simples pour faire comprendre le coût financier du gaspillage. De son côté, l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, s'implique pleinement dans cette volonté en accompagnant financièrement les démarches allant dans ce sens à la fois dans les collèges mais aussi les écoles.

Des comportements nouveaux

Tout est en fait question d'éducation pour les élèves; il s'agit d'arriver à leur faire comprendre qu'on évite de trop remplir son assiette et qu'il est préférable de revenir voir les cuisiniers si on a encore faim. Et puis il est inutile de faire un stock de pain et de jeter la moitié à la poubelle. Les circuits courts sont aussi une bonne réponse car par exemple il y a moins de perte sur de la viande achetée en circuit court car les enfants l'apprécient mieux et la jettent moins.