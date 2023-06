La Gironde pourrait devenir le premier département de France à mettre en place un congé menstruel

On les appelle les "ragnagnas", les "cardinales", les "lunes" ou les "coquelicots"... qu'on les nomme poétiquement ou non, les règles sont une période douloureuse pour de très nombreuses femmes. Une récente étude de l'Ifop montre que près d’une femme sur deux souffre de règles douloureuses . Ce taux s’élève à 60% chez les plus jeunes femmes, âgées de 15 à 19 ans. Cela a poussé la ville de St Ouen à mettre en place un congé menstruel , première initiative du genre en France pour les collectivités. Le département de la Gironde réfléchit à lui emboiter le pas. Le président du conseil départemental Jean-Luc Gleyze a annoncé ce lundi qu'une expérimentation allait être mise en place. Pour les employées qui en ressentent le besoin, cette expérimentation fonctionnera en trois étapes. D'abord, le poste de travail sera aménagé, ensuite elle pourront demander à avoir recours au télétravail et enfin, les aménagements d’horaires seront mis en place.

ⓘ Publicité

Pour parler de réel congé menstruel, à savoir ne pas venir travailler et être payé quand même, il faudra "lever plusieurs verrous juridiques" explique t-on au conseil départemental où 67% des 7000 agentes du département sont des femmes. 45% d'entre elles ont d'ailleurs plus de 40 ans, de quoi pousser aussi la collectivité à réfléchir également à la prise en compte des impacts de la ménopause et de la pré-ménopause.