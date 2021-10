La Gironde "territoire précurseur" pour faire évoluer l'accompagnement des personnes handicapées

Le gouvernement veut "améliorer l'accompagnement, le soutien à l'autonomie des personnes présentant un handicap psychique, mental, des troubles des fonctions cognitives, des troubles de l'attention..." Les mots de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, en visite en Gironde ce lundi. Elle vient annoncer le choix de la Gironde, avec les Vosges et les Ardennes, pour une étude destinée à faire évoluer la PCH, prestation de compensation du handicap.

Les résultats de cette étude seront connus au premier trimestre 2022. Elle est destinée à mieux évaluer les besoins des personnes en situation de handicap pour rendre ce coup de pouce financier pour pallier la perte d'autonomie (achat d'un fauteuil roulant, heures d'aide à la personne, etc.) plus adapté et plus humain. "Nous devons à ces personnes une meilleure participation à la vie sociale", conclut Sophie Cluzel.

La Gironde a été choisie car elle est un "territoire précurseur" dans ce domaine et que sa MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) est volontaire.