La golfeuse française, numéro 5 mondiale, Céline Boutier, attire de nombreux spectateurs à Deauville

Après le tapis rouge et le cinéma, les greens et le golf. La ville de Deauville attire une nouvelle fois du monde cette semaine. À partir de ce jeudi 28 septembre et jusqu'au samedi 30 septembre, le golf Barrière accueille, pour la deuxième fois, le Lacoste Ladies Open de France . C'est l'un des tournois les plus importants du Ladies European Tour, la première division européenne du golf féminin.

Les meilleures joueuses européennes sont donc présentes pour trois jours à Deauville. Parmi elles, Céline Boutier, la numéro 1 française et numéro 5 mondiale. À 29 ans, elle a notamment remporté le Majeur d'Evian , fin juillet, son premier tournoi du Grand Chelem. Jamais une Française n'avait réalisé cette performance, depuis la création de ce tournoi en 1994. La venue de Céline Boutier attire donc de nombreux passionnés de golf, et curieux, sur les greens de Deauville.

Environ 5 000 personnes sont attendues sur trois jours. Sylvie est venue dès la première journée. "Pour voir Céline Boutier", sourit-elle. "Je suis passionnée de golf, je n'en fais pas, mais j'aime regarder, j'aime suivre les Françaises. Là, je viens voir Céline Boutier, mais aussi les autres françaises, qui ont un sacré niveau", poursuit la Calvadosienne. "L'avantage ici, c'est que les spectateurs peuvent voir les joueuses de très près, les voir se préparer, les entendre parler. Il y a une vraie proximité. Et on a la chance d'avoir Céline Boutier, qui attire des passionnés, mais pas que ! Le but de l'événement est aussi de s'ouvrir au grand public", explique Frédéric Bessonneaud, coordinateur des golfs Barrière de Deauville.

Avec ses récents résultats, Céline Boutier se sent "plus soutenue, plus attendue aussi peut-être. Cela me donne aussi beaucoup de confiance. Et si mes résultats peuvent aider à apporter plus d'attention au golf, et au golf féminin en France, c'est avec grand plaisir", expliquait-elle, sur l'antenne de franceinfo , ce mercredi. Après Deauville, les Jeux olympiques de Paris 2024 seront, évidemment, dans le viseur de Céline Boutier.