La grande braderie annuelle d’Emmaüs a eu lieu ce samedi à Saint-Agnant

C'était ce samedi, la grande braderie annuelle d’Emmaüs. Toute la journée à Saint Agnant, des prix cassés sur tous les objets en vente. Un moment très important tous les ans puisque l'argent récolté fait vivre la communauté et particulièrement en cette année de crise sanitaire et économique

Ce samedi a eu lieu la grande braderie annuelle d'Emmaüs. -30 à -50% sur tous les objets déjà à bas prix le reste de l'année. Vêtements, meubles, électronique, accessoires tout était bradé de 10 heures à 17 heures 30. Une vente particulièrement importante puisque l'argent récolté fait vivre Emmaüs.

Dans le coin des objets à moins 50%., Patricia, fouille, inspecte, repose des paniers en osier. C'est une habituée d’Emmaüs : "Ça fait très plaisir de savoir qu'on aide des gens qui sont dans le besoin et en plus les compagnons d’Emmaüs sont vraiment très gentils alors ça fait plaisir."

La solidarité c'est aussi ce qui motive Jules quelques rayons plus loin : "En ce moment oui, mais en tous temps! Emmaüs est très intéressant en toutes périodes. Et venir acheter ici, ça rend service à Emmaüs. "

Ça rend service à Emmaüs, les ventes sont même leur seule ressource. Erwan Brillant est responsable du site de Saint-Agnant : "Grâce à ces ventes, on permet de faire vivre sur le site une quarantaine de personnes qui si il n'y avait pas la communauté seraient peut-être à la rue !"

Alors forcément, avec plusieurs mois de fermeture, cette année de Covid a été très compliquée pour la communauté. Le responsable voit aussi arriver de nouveaux clients touchés par la crise économique : "Il y a beaucoup de précarité et de pauvreté qui se développent autour de nous donc le fait de proposer des tous petits prix, ça peut permettre aux gens de se vêtir et de se meubler normalement ou éventuellement de revendre ce qu'ils auront acheté chez nous de façon à faire un peu d'argent."

Pour éviter une fermeture imposée, les mesures sanitaires ont été scrutées minutieusement pendant tout l’événement : "On essaye qu'Emmaüs soit contaminateur de solidarité et pas de virus donc on a mis des jauges assez sévères dans nos magasins, on a des personnes qui aspergent tout le monde de gel hydroalcoolique etc.."

A la mi journée le site avait déjà reçu plus d'un millier de visiteurs.