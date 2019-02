La grande braderie de Nîmes reconduite le week-end des 8 et 9 février à cause de la pluie

Nîmes, France

La pluie aura découragé de nombreux clients. La grande braderie de Nîmes qui se déroule depuis le vendredi 1er février va jouer les prolongations. La Ville a décidé de la reconduire vendredi et samedi prochain: les 8 et 9 février. Le programme sera le même: des animations et deux heures de stationnement gratuit dans les parkings souterrains. Espérons que cette fois sera la bonne pour les commerçants du centre-ville : pour l'instant Météo France ne prévoit pas de pluie pour ces deux jours: des nuages et même un peu de soleil !