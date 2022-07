La grande braderie de Strasbourg est de retour après deux années d'absence

Il devrait y avoir beaucoup de monde dans les rues de Strasbourg ce samedi 30 juillet à l'occasion du retour de la grande braderie. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison du covid. Cette année, près de 600 commerçants seront présents avec des stands ouverts de 7h30 à 19h30.

Deux éditions annulées en raison du covid

Pour cette 62eme édition, des animations sont également prévues principalement place Gutenberg avec des spectacles et notamment la comédienne alsacienne Patricia Weller. Afin de sécuriser l'événement, des agents seront postés à l'entrée de la Grande-Ile comme pour les marchés de Noël.

La Grande-Ile sera fermée à la circulation dès le vendredi 29 juillet à 22h et jusqu'au dimanche 31 juillet 1h. Les parkings Gutenberg, Tanneurs, Kléber et Broglie seront fermés à partir de 4h30 le samedi 30 juillet et jusqu’à 1h le dimanche 31 juillet.

Pour les riverains disposant d’un stationnement privé ou d’un abonnement dans un parking public, la sortie est possible jusqu’au samedi 30 juillet à 4h30 par le pont du Théâtre ou le pont St Nicolas. L’entrée sera à nouveau possible à partir de 1h le dimanche 31 juillet.

Pour faciliter les déplacements, pour la première fois les parking relais et transports en commun de la CTS seront gratuits mais attention les bus et les trams n'ont pas accès au centre-ville. Des déviations sont mises en place.

