La Grande Braderie de Strasbourg probablement annulée en 2024, une nouvelle formule prévue en 2025

On déballe et on fouille dans les rues de Strasbourg : c'est le retour de la Grande Braderie ce samedi 22 juillet, pour la 63e édition. 400 commerçants vont déballer de 7h30 à 20h, entre 50.000 et 80.000 chineurs sont attendus. C'est certainement la dernière fois que la braderie aura lieu sous cette forme. Les Jeux Olympiques devraient imposer une pause en 2024, qui sera l'occasion de penser une nouvelle formule pour l'édition suivante.

Une formule à revoir, pour les commerçants

Car le format actuel ne fait pas que des heureux à Strasbourg. Pas de tram, pas de bus, pas de voiture : le centre ville est bouclé ce samedi. Alors les week-end de braderie, Caroline est obligée de fermer une heure plus tôt sa librairie près de la Grand'rue : "Nos clients fuient ce jour-là ! Ils sont découragés parce que le centre-ville est trop compliqué d'accès", raconte-elle.

"Il faut arrêter de faire du centre-ville une forteresse, sinon il y a une exaspération qui monte !" renchérit Christine dans sa boutique de vêtements à quelques mètres. Elle aussi veille sur un magasin vide, pendant la braderie. Mais elle préfère ne pas déballer : "Ce n'est pas rentable : on doit payer pour notre emplacement, puis vendre les produits moins cher. Même si une braderie, c'est rarement rentable, il faut quand même limiter les frais !" Elle voudrait que l'emplacement soit gratuit pour les commerçants strasbourgeois, sur le modèle de la braderie de la Rochelle.

Une nouvelle version pour 2025

Des revendications qui devraient être bientôt entendues. Car la Grande Braderie va changer dès l'année prochaine. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 devraient mobiliser une grande partie du personnel de sécurité pendant l'été, "ce qui fait qu'on n'aura pas assez d'argent pour sécuriser l'évènement", résume Gwenn Bauer, président de l'association Vitrines de Strasbourg, qui coorganise la braderie. Il faudra donc certainement faire une croix sur l'édition 2024.

"Cette pause, c'est une remise en question, une façon de repartir d'une feuille blanche", explique Gwenn Bauer. Après 63 éditions, l'association veut donner un nouveau souffle à l'évènement en 2025. L'idée : faire baisser les coûts et limiter les inconvénients pour les Strasbourgeois, en revoyant le parcours notamment. "On pourrait étaler d'avantage, et refaire circuler le tram, pour rouvrir un peu la ville." Les pistes seront précisées après discussions avec les commerçants et les élus.