La grande braderie Emmaüs a de nouveau attiré du monde

Il y avait du monde à la grande braderie Emmaüs qui s'est tenue du 29 septembre au dimanche 1e octobre au parc des expositions de Poitiers. Les visiteurs étaient nombreux à venir chiner des meubles, de la vaisselle ou encore des vélos. "J'étais venu pour un blouson et je suis repartie avec 10 kilos de vêtements" raconte une visiteuse. Au prix de trois euros le kilo, cette habituée est satisfaite de ses achats : "ça fait plusieurs années que je le fais. J'ai payé 20 euros des affaires que je peux mettre toute l'année. Je pense que j'en aurais eu pour plus de 150 euros". Un peu plus loin, un père de famille s'est aussi laissé tenté : "on était venu pour regarder comme ça, on repart avec un meuble de salle de bain". L'événement était l'occasion de faire une bonne action et des économies.

L'alimentation, un poste de dépense important

Parmi les postes de dépenses les plus surveillés par les visiteurs pour faire des économies, c'est souvent l'alimentation qui est mise en avant. Laurent, un autre père de famille explique cibler les produits dont la date limite de consommation est proche, car vendus moins cher par les grandes surfaces : "on fait ce qu'on appelle les pas chers. Ce sont des paniers soldés à moins 30% ou moins 50% à l'ouverture ou à la fermeture du magasin. Ca nous permet d'avoir les mêmes tarifs qu'il y a deux ans". D'autres indiques réduire l'achat de certains produits comme la viande ou le poisson.

Selon les responsables d'Emmaüs Poitiers, cette édition de la braderie est réussie. En général, les recettes représentent près de 15 % du chiffre annuel de l'association. Si vous n'avez pas pu participer, sachez que peu d'objets présentés sont jetés. Les invendus sont envoyés à des associations et des entreprises partenaires, ou ils retournent dans les stocks d'Emmaüs.