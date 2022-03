La Grande Collecte c'est ce week-end pour les Restos du Cœur !

Plus que jamais, on compte sur vous !

Rejoignez les Restos du Coeur - Dijon comme bénévole d’un jour ! Indiquez vos coordonnées et disponibilités auprès de : ad21.benevolat@restosducoeur.org

A l'occasion de la grande collecte nationale, on vous propose de rencontrer les équipes des Restos du Coeur - Dijon !

Le mot du Président Copier

Chaque année, la Collecte Nationale s'affirme comme un moment convivial et de solidarité, elle permet de compléter les sources d'approvisionnement et d’offrir une alimentation équilibrée plus diversifiée aux personnes accueillies par les Restos.

Pascale, après une vie professionnelle active, place au bénévolat hyperactif ! Copier

Dans les locaux de Dijon, l'espace primeur des Restos du Cœur © Radio France - Caroline PAUL

Evelyne nous présente les Vestiaires des Restos Copier

Une distribution gratuite de tous types de vêtements, pour toutes les tailles aux Restos © Radio France - Caroline PAUL

Pour les bénéficiaires des Restos du Cœur, les bénévoles pensent à TOUT !

Isabelle, très investie au Relais Bébé des Restos du Cœur Copier

des vêtements, des petits pots, des couches, des jouets, des livres, tout est UTILE ! © Radio France - Caroline PAUL

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars inclus, les équipes de bénévoles des Restos seront présentes dans des centaines de supermarchés et commerces dans toute la France pour récolter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.

Yolande, bénévole heureuse aux Restos du Cœur Dijon ! Copier

Merci à tous les bénévoles des Restos du Coeur - Dijon ! Pour les rejoindre : ad21.benevolat@restosducoeur.org