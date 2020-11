La grande collecte de la banque alimentaire ce weekend dans l'Hérault pour aider les plus démunis

Les plus démunis ont plus que jamais besoin de vous, la grande collecte de la banque alimentaire débute ce vendredi dans tous les supermarchés de l'Hérault

Malgré le confinement et la crise sanitaire et parce que les plus démunis ont plus que jamais besoin de vous, la grande collecte annuelle de la banque alimentaire a bien lieu ce weekend. Cela commence ce vendredi jusqu'à dimanche.

Vous ne pourrez pas les rater à l'entrée de tous les supermarchés du département, ces bénévoles avec des gilets orange qui récupéreront des denrées alimentaires non périssable, des couches, des produits pour bébés.

Les stocks sont en baisse de 23 % cette année alors que dans le même temps les besoins sont en hausse de 20 %. En 2019 dans l'Hérault, la collecte de la banque alimentaire avait permis de récupérer 163 tonnes, l'équivalent de 326 000 repas.

A noter que cette année, le conseil départemental a acheté pour 20 000 euros de fruits, légumes et pâtes à la coopérative de producteur d'Hérépian et à l'association des producteurs d'Occitanie pour en faire don à la banque alimentaire. Cela représente environ 16 tonnes de marchandise.

La banque alimentaire a aussi lancée une collecte en ligne : monpaniersolidaire