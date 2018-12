La grande collecte de la banque alimentaire se termine ce samedi soir en Drôme-Ardèche

La grande collecte annuelle a démarré ce vendredi. Plus de 2.000 bénévoles sont mobilisés dans 200 grandes surfaces de Drôme et d'Ardèche pour recueillir des denrées alimentaires. La collecte se termine ce samedi soir.

Guilherand-Granges, France

La Banque alimentaire a plus que jamais besoin de vos dons. Paquets de pâtes, conserves, petit-déjeuner, biscuits, sucre... Ces produits secs seront redistribués aux bénéficiaires de diverses associations caritatives. Et la banque alimentaire craint que le mouvement des gilets jaunes n'impacte sa collecte. Dans le Vaucluse, elle a été annulée. En Drôme et en Ardèche, elle est maintenue. Les bénévoles ont commencé ce vendredi les collectes dans 200 grandes surfaces, habillés de leurs gilets orange.

"Tous nos stocks sont vides, c'est la première année que ça arrive." - Jacques Messi, un bénévole

Force est de constater que cette année, le contexte social pèse un peu sur la collecte. "Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent", remarque l'un des bénévoles de Guilherand-Granges, en Ardèche.

La banque alimentaire de Drôme-Ardèche a besoin de collecter environ 160 tonnes de nourriture à l'automne. Jean-Pierre Serafini, son président, craint d'être en-dessous de l'objectif cette année, et ce serait catastrophique. "Le nombre de bénéficiaires augmente. On était à environ 15.000 bénéficiaires l'an dernier, on est maintenant à presque 17.000."

L'impact du mouvement des gilets jaunes

Les barrages des manifestants, ces quinze derniers jours, ont empêché le réapprovisionnement correct de certains magasins. "Quand les gens se sont aperçus de cela, certains sont venus pour acheter 10 kilos de sucre, 5 kilos de farine, explique Jean-Pierre Serafini. On se croirait à la guerre de 14-18 !"

Selon le président, les débats soulevés par les gilets jaunes participent également à la baisse des dons. "Les manifestants parlent de pouvoir d'achat. Donc les gens se disent que s'ils ont des difficultés financières, ils ne voient pas pourquoi ils donneraient encore."

La grande collecte se termine ce samedi soir en Drôme-Ardèche.