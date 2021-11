La grande collecte de la Banque alimentaire les 26, 27 et 28 novembre

Eux aussi comptent sur vous. Les 1600 bénévoles marnais de la banque alimentaire seront présents, toute cette fin de semaine, dans plus de 80 grandes surfaces alimentaires du département. Reconnaissables avec leur gilet orange, ils vous proposeront des listes de produits utiles aux bénéficiaires. Conserves, produits d'hygiène, produits pour les bébés, la liste est longue tant les besoins sont importants. Le demande d'aide a augmenté de 6% en 2021 selon les premiers chiffres de la Banque alimentaire de la Marne.

140 tonnes de dons l'an dernier, un record à battre

Les bénévoles espèrent remplir aussi bien et aussi vite les caddies que l'an dernier. 140 tonnes de produits collectés en 2020, un record pour l'association qui a pu servir plus de trois millions de repas. La Banque alimentaire qui bénéficie aussi de dons effectués en ligne. De l'argent ou de l'alimentation, comme ce producteur d'oeufs, installé en Champagne-Sud qui, l'an dernier, a fait don de plus de 40 000 oeufs de plein air à la Banque alimentaire.