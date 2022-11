La grande collecte des Restos du Coeur, c'est ce vendredi et ce samedi dans la Loire !

C'est avec un sentiment d'inquiétude que les bénévoles ligériens des Restos du Coeur se mobilisent en cette fin de semaine pour leur grande collecte départementale (vendredi 4 et samedi 5). Une collecte dans une quarantaine de supermarchés du département de la Loire sans doute plus importante que les années précédentes.

"Cette collecte sera extrêmement importante pour les raisons que nous connaissons tous, la situation économique, la baisse du pouvoir d'achat, la hausse de l'énergie, explique le président des Restos de la Loire, Antoine Géraci. Nous craignons vraiment que les dons soient moins nombreux, et ce alors que le nombre de personnes que nous accueillons va augmenter. Au plan national, on nous indique qu'il risque d'y avoir une hausse de 28% du nombre de demandeurs. Nous savons que la population a de moins en moins de ressources et devrait certainement moins donner. Je lance donc un appel aux donateurs. Il y a toujours, autour de nous, des personnes dans une situation plus précaire que la nôtre. Il va falloir qu'il y ait une participation accrue à cette collecte vu le nombre de personnes de plus en plus important que nous allons devoir aider."

Si les projections des Restos du Coeur s'avèrent exactes, 4.500 familles ligériennes pourraient les solliciter cet hiver, contre 3.500 l'an dernier. "Généralement, lors de la saison d'été, le nombre de personnes que nous accueillons diminue par rapport à l'hiver. Cela n'a pas été le cas cette année, c'est dire à quel point la situation est inquiétante", ajoute Antoine Géraci.

Des besoins en denrées alimentaires, mais pas que...

Pour leur collecte de cette fin de semaine, les besoins des Restos du Coeur de la Loire sont dans tous les domaines. Des denrées alimentaires, évidemment, mais également des produits d'hygiène pour bébé, devenus très chers pour certaines familles, notamment les couches.

Un besoin de bénévoles impératif

Après la collecte, la campagne hivernale des Restos du Coeur débutera le 22 novembre. Dans la Loire, les Restos sont en recherche de bénévoles pour leurs centres de Saint-Etienne (1.500 familles aidées l'an dernier) et surtout sur L'Horme, où la bénévole en charge du centre se retrouve toute seule.

Si vous souhaitez devenir bénévole, vous pouvez vous rapprocher des Restos du Coeur de la Loire en appelant le 04.77.21.63.14.