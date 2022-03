La grande collecte des Restos du Coeur se déroule les 4, 5 et 6 mars

C'est parti pour trois jours de collecte des Restos du Coeur en Drôme-Ardèche dans plus de 100 magasins. Plus de 1500 bénévoles vous attendent jusqu'à dimanche pour récupérer des denrées non périssables et des produits d'hygiène.

L'association créée en 1985 par Coluche organise sa grande collecte nationale et sera présente dans plus de 100 magasins à partir de ce vendredi en Drôme-Ardèche. Plus de 1500 bénévoles vous attendent pour recueillir les dons de denrées de première nécessité et hygiéniques auprès de ceux qui veulent participer. L'an dernier, 87 tonnes de denrées avaient été collectées dans la Drôme ( en hausse de 20% ) et 46 tonnes en Ardèche ( une hausse de 14% ).

Selon les chiffres 2021 de l’Insee, en France, 9.2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14.6% de la population.