La grande détresse des acteurs du secteur social et médico-social en Côte-d'Or

Le rendez-vous était fixé à 15h30 devant les préfectures de Dijon en Côte-d'Or, Besançon dans le Doubs et Nevers dans la Nièvre. Les manifestants veulent alerter sur les difficultés de recrutement et leurs conséquences sur l’accompagnement de milliers de personnes et de familles de Bourgogne Franche-Comté.

Face à l'urgence de la situation, ce sont à la fois les employeurs, les professionnels, les personnes accompagnées, les familles et les bénévoles du monde associatif qui étaient appeler à manifester côte à côte.

Des manifestants venus de toute la région

Selon l'URIOPSS, l'Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux, co organisatrice de la manifestation, 550 personnes se sont mobilisées pour ce rassemblement devant la préfecture de la Côte-d'Or. Ce sont des travailleurs sociaux, des directeurs et présidents d'association venus des départements de Haute Saône, Saône-et-Loire et de Côte-d'Or. Ils demandent à l'Etat des moyens supplémentaires pour les salaires et d'appliquer au privé ce qui a été appliqué au public lors du Ségur de la santé, c'est à dire une reconnaissance des métiers et des revalorisations de salaires. Une délégation a été reçue en préfecture.

Parmi les associations représentées dans ce mouvement, il y avait des noms bien connus des Dijonnais comme l'Acodege, l'Udaf 71 (union des associations familiales), la SDAT...