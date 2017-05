"La grande majorité des entreprises a résisté la cyberattaque de Wannacry", estime un expert de Limoges

Le rançongiciel qui a touché 200.000 clients de Microsoft dans le monde depuis vendredi a épargné la plupart des entreprises françaises, hormis Renault, estime Thierry Berthier. Enseignant à l'Université de Limoges, et chercheur en cybersécurité, il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20.

Thierry Berthier est un expert de la sécurité informatique. Il cumule les casquettes de maître de conférence en mathématiques à l'Université de Limoges et de chercheur en cybersécurité, notamment avec l'école militaire de Saint-Cyr. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi à 8h20 avec Françoise Pain pour parler du rançongiciel qui a semé la panique ces derniers jours, notamment chez Renault.

Depuis vendredi, le virus Wannacry a touché 200.000 clients de Microsoft partout dans le monde. Le principe est simple : il vous prend vos données, et ne vous les rends que moyennant une somme d'argent. "Le rançongiciel, c'est le type d'attaque le plus lucratif depuis 3 ans", estime Thierry Berthier, "et wannacry est le 1er représentant d'un nouvel génération, qui permet d'obtenir 300 dollars par machine bloquée". D'après le chercheur, "les grandes entreprises en général ne paient pas, mais d'autres préfèrent essayer de récupérer rapidement leurs données".

Cela dit, Thierry Berthier estime que cet épisode est relativement rassurant pour la sécurité informatique des entreprises, car "à part Renault, qui a tardé à patcher ses systèmes (c'est à dire intégrer les correctifs publiés en mars-avril par Microsoft), peu de grands groupes français ont été touchées. Si les entreprises n'étaient pas vigilantes, on aurait beaucoup plus de blocages. La grande majorité des entreprises a résisté, malgré une attaque inédite par sa vitesse de contagion". Une attaque d'origine étatique en quelque sorte, puisque ces malwares avaient été développés par la NSA, qui avait repéré une faille dans Windows.

Pour éviter de tomber dans le piège, il y a des règles simples à respecter : "il faut éviter de cliquer sur les pièces jointes des mails douteux, et aussi faire des sauvegardes régulières de vos données sur un disque dur externe, une fois par mois, et le débrancher du système", conseille Thierry Berthier, qui tient un blog pour parler de cybersécurité.