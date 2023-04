La Grande-Motte veut inciter les propriétaires à rénover les résidences secondaires

La ville de la Grande Motte lance une expérimentation pour inciter les propriétaires des résidences secondaires de la commune de réaliser des travaux de rénovation.

ⓘ Publicité

L'idée est de proposer gratuitement les services d'un architecte pour avoir des conseils en vue d'une rénovation d'un logement meublé. C'est un service réservé aux résidences secondaires qui représentent 70 % des logements de la Grande-Motte.

Un programme expérimental pour rénover le parc des résidences secondaires

Ce programme expérimental va durer un an, de mars 2023 à mars 2024. Il est limité à cinq résidences : les Jardins du Couchant A&B, Green Village, fleurie 1, un potentiel de 500 logements même si au final, 50 appartements seront retenus pour bénéficier de cette opération.

La ville espère ainsi augmenter le taux d'occupation des appartements, en les rendant plus attrayant, de 15 à 20 semaines. Aujourd'hui, un appartement qui est "resté dans son jus" selon Jérôme Arnaud, Directeur de l'Office de Tourisme, est occupé 6 à 8 semaines en location touristique, 12 semaines si le logement a été régulièrement amélioré.

Des conseils de professionnels sans obligation de réaliser les travaux

Les travaux seront pris en charge par les propriétaires mais ils peuvent, sans obligation par la suite, bénéficier d'une simulation sur la décoration et l'isolation entre autres. Ce sont les propriétaires qui vivent loin qui sont ciblés. Sept propriétaires sur dix vivent en dehors de la Région, à Paris, Lyon ou Lille notamment et il est difficile pour eux de se déplacer pour suivre des travaux de rénovation. D'où cette idée d'architectes locaux comme maîtres d'ouvrage, "on veut les aider à avoir le courage d'entreprendre ces travaux" insiste Jérôme Arnaud.

Augmenter le taux d'occupation des logements en améliorant le design et l'isolation

La ville pose malgré tout quelques conditions morales, sachant qu'il n'y a aucune obligation par la suite.

Premièrement,

l'architecte viendra avec un thermicien qui fera des propositions techniques et gratuites pour tenter d'améliorer l'isolation du logement. Lorsque Jean Balladur imagine la Grande-Motte, les économies d'énergie et l'isolation n'étaient pas une préoccupation. Les appartements de la ville sont donc mal adaptés au froid en hiver et aux épisodes caniculaires toujours plus fréquents l'été, d'autant plus avec le réchauffement climatique. La Grande-Motte a cela de particulier que les Bâtiments de France bloquent tout projet d'isolation par l'extérieure puisqu'elle dénaturerait l'architecture de Jean Balladur. Cette isolation thermique doit donc se faire à l'intérieur de logements déjà petits.

Ensuite, il faudra envisager d'organiser un poste de télétravail. Le confinement étant passé par là, l'aménagement d'un lieu où on peut travailler dans l'appartement est désormais un critère déterminant pour une location.

Rénover les appartements dans le "style Grande-Motte"

Enfin, l'Office du Tourisme, qui chapeaute l'opération, demande aux propriétaires de réaliser des rénovations dans le "style La Grande-Motte" pour respecter l'identité architecturale de la station balnéaire créée par Jean balladur. Une mission a priori difficile puisque l'architecte n'a pas dessiné les intérieurs des appartements. Mais l'Office du Tourisme a réalisé un guide de l'identité architecturale dedant/dehors de la Grande-Motte. Pour Jérôme Arnaud, tout dépend de l'emplacement du logement, "si vous êtes au Ponant, on va vous suggérer un style très végétal, très bois avec un esprit lagunaire. En revanche, si vous au Couchant, c'est une identité maritime, balnéaire, plage, famille. Au Levant, c'est la ville masculine, le Couchant étant la partie féminine dans l'œuvre de Jean Balladur, donc, ce sont des angles droits, très graphiques. Bref, ce nous souhaitons c'est qu'à la fin, l'appartement soit un appartement la Grande-Motte et que ça se voit au premier coup d'oeil !"

loading