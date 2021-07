La grande réhabilitation de la ville de Mourenx pour "un nouveau départ"

La ville de Mourenx veut se donner un visage nouveau. La commune de plus de 6 000 habitants a enclenché ces dernières années de nombreux chantiers de démolition et de reconstruction. D'autres projets de grande ampleur sont à venir à l'image de la "Tour des Célibataires" et du Belvédère.

La Tour des Célibataires laissera sa place à un bâtiment moins haut et plus moderne.

Mourenx, qu'on appelait la "Ville Nouvelle" il y a près de 70 ans, va connaître une renaissance. La commune, fondée en 1958 pour loger le personnel de la zone du Lacq, va subir un grand rafraîchissement dans les années à venir. De nombreux projets de démolition et de reconstruction sont prévus, à l'image de la mythique "Tour des Célibataires" qui va disparaître pour voir sortir de terre un nouveau bâtiment moins haut, mais plus moderne. Le Belvédère, l'ancienne école Victor Hugo ou encore la place du Béarn vont aussi profiter d'un coup de jeune, complétant ainsi les chantiers d'ores et déjà terminés.

La Tour des Célibataires va être démolie

L'un des chantiers majeurs à venir concerne l'emblématique "Tour des Célibataires". Cet immeuble de 17 étages a été construit en 1961 pour loger les ouvriers célibataires du bassin de Lacq. En 1996, la tour avait été rénovée pour aménager des logements plus spacieux. Mais peu à peu, les appartements n'ont plus attiré grand monde et ont fait du lieu un bâtiment peu attractif.

La Tour des Célibataires tombent peu à peu en désuétude. © Radio France - Dimitri Morgado

C'est pour toutes ces raisons de la Ville a pris la décision de démolir la tour qui ne comptait aujourd'hui plus que 29 locataires. "L'idée, c'était de changer l'image de la ville. Quand vous arrivez de Pau et que vous traversez la ville, vous ne voyez que cette tour, qui renvoie à des images de banlieue en région parisienne, explique Patrice Laurent, le maire de Mourenx. L'idée, c'était de faire tomber cette image-là et de montrer que le logement social, à Mourenx, ça pouvait être quelque chose d'envier, y compris par les gens plus aisés. Plus personne ne souhaitait depuis quelques années habiter cette tour. Quand vous rentrez chez vous et que vous êtes seul sur un palier, vous ne croisez personne. Donc, en termes de sociabilisation, ce n'était pas ce qui se faisait de mieux."

La maquette du nouveau bâtiment représente un projet modrne de six étages et de 22 logements. © Radio France - Dimitri Morgado

Une démolition qui, d'après le maire, est acceptée par les administrés. "Les gens ont été habitués à la démolition et de la reconstruction sur la ville. Les Mourenxoises et les Mourenxois savent bien que si on veut muter, si on veut changer, c'est au prix de sacrifices, et celui-ci en est un", précise le Patrice Laurent. À la place, on retrouvera d'ici l'été 2024 un bâtiment ultra moderne de six étages, avec 22 logements sociaux traversants équipés chacun d'une grande terrasse. Un parking sera aussi aménagé en sous-sol pour les véhicules des riverains.

Le nouveau bâtiment accueillera des appartements traversants avec de grandes terrasses. - Ville de Mourenx

Un coup de neuf au Belvédère

Au niveau du Belvédère, le point culminant de la ville, il va aussi y avoir du changement. Aujourd'hui, c'est un bâtiment en ruine qui trône au sommet de la colline. D'abord un restaurant inauguré en 1961, c'est ensuite une boîte de nuit qui a fait danser beaucoup de Mourenxoises et de Mourenxois avant d'être laissé à l'abandon au début des années 2000.

De gauche à droite : Jean-Baptiste Desanlis, directeur CDC Habitat Sud-Ouest, Patrice Laurent, maire de Mourenx, et Nicolas Freida, directeur de la SEPA devant le bâtiment en ruine du Belvédère. © Radio France - Dimitri Morgado

C'est pour cette raison que la municipalité a décidé de rénover ces murs en un lieu dédié aux entreprises pour y accueillir des séminaires, des conférences ou encore des réceptions. Cette rénovation, dont les travaux devraient débuter entre 2023 et 2025, se fera au cœur d'un parc ouvert à tous pour se promener ou se reposer face à une vue à 180 degrés sur la ville et sur les Pyrénées.

Au-delà de ces de grands projets, celui de la "Tour des Célibataires", et du Belvédère, la ville va aussi apporter, notamment, à ses habitants une maison médicale flambant neuve, une résidence intergénérationnelle à la place de l'ancienne école élémentaire Victor Hugo, ou encore un arboretum qui prendra le nom de l'ancien maire de Mourenx André Cazetien.