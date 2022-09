La grande roue de Marseille reversa toute sa recette à Jade, ce samedi

Ce samedi, toute la recette de la grande roue de Marseille sera reversée à Jade Veyrier et sa famille. La jeune fille de 17 ans est atteinte d'une leucémie que les médecins ne parviennent plus à combattre. Sa famille tente un traitement expérimental à l'étranger.

Jade Veyrier et Georges Robert

C'est une immense vague de solidarité qui déferle sur Jade et sa famille depuis quelques jours. Jade Veyrier, c'est cette jeune lycéenne aixoise de 17 ans, atteinte d'une leucémie myéloïde aiguë. Les premiers signes de fatigue sont survenus en janvier dernier, la première chimiothérapie dès le mois d'avril. Les médecins qui suivent la jeune fille à la Timone et à l'Institut Paoli-Calmettes n'ont pas eu le choix que de reconnaître qu'ils arrivaient à bout des traitements en France, rien ne marche et que la maladie ne peut pas être vaincue.

Ce samedi, ce sont les commerçants de l'Escale Borély qui se mobilisent. Le patron de la grande roue, Jules Peillex, reversera l'intégralité de la recette de la journée, à la cagnotte en ligne créée pour soutenir la famille et financer un traitement expérimental à l'étranger. "C'est une goutte d'eau, mais l'histoire de Jade m'a touché", explique Jules Peillex. "On a tous des enfants, on veut sensibiliser les gens, tout le monde peut faire un geste". Chaque Marseillais peut donc participer en achetant un billet à cinq euros (tarif enfant) ou huit euros (tarif adulte) pour faire un tour de grande roue ce samedi, ouverte de 14h à 23h. L'association des commerçants de l'Escale Borély participera également au soutien de la famille de Jade.

Un traitement expérimental à l'étranger

C'est avec beaucoup d'émotion que la famille de Jade suit ce grand élan de solidarité depuis l'étranger. En effet, cette semaine, Jade a pu s'envoler vers un pays étranger, pour un traitement expérimental de la dernière chance. "On est touché par tout ce qui se passe autour de nous, on est porté par tous ces messages. Cela fait énormément de bien à Jade. Elle me disait -maman, je m'accroche parce que je n'ai pas le droit de les décevoir, ils font tellement de choses pour moi-".

"Maman, je m'accroche parce que je n'ai pas le droit de les décevoir, ils font tellement de choses pour moi." - Jade

Tout est parti d'un post Instagram de la jeune fille le 9 septembre dernier. L'adolescente coquette a posé cheveux rasés, sur son lit d'hôpital à la Timone, avec un appel à l'aide : "J’ai encore un espoir de pouvoir vivre, et je prie Dieu pour m’en sortir, car je suis jeune, j’ai toute la vie devant moi et je ne peux pas laisser ceux que j’aime, car ils comptent tous sur moi. Soit merci du fond du coeur à tous ceux qui partagent". En quelques jours, ce sont 200.000 personnes qui ont fait circuler le message. "S'assumer sans cheveux a été un effort surhumain pour elle (...) elle tremblait comme une feuille", explique sa maman.

La famille doit aujourd'hui débourser environ 300.000 euros pour ce traitement expérimental, et le succès de la cagnotte en ligne leur a déjà permis de récolter environ 30.000 euros, ce qui a permis de financer dans un premier temps le transport sanitaire sur place. Il en faudra encore davantage pour lancer le traitement expérimental. En attendant, la famille de Jade et la jeune fille se battent. "Elle a un mental de guerrière ma fille", témoigne sa maman très émue.