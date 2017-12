La grande roue de Mont-de-Marsan accueille enfin le public

C'est la nouveauté de cette année pour les fêtes de Noël à Mont-de-Marsan. Une grande roue est installée sur la place de la mairie et accueille depuis le 9 décembre le public.

Cette année, la mairie de Mont-de-Marsan a décidé de changer et de voir les choses en grand pour les fêtes de fin d'année. Terminés le jardin des neiges et la piste de ski, sur la place de la mairie. Cette fois-ci, les Montois et les Montoises peuvent profiter d'une grande roue.

Mont-de-Marsan vue du ciel

L'attraction a été inaugurée ce samedi matin. Quelques habitants et promeneurs ont décidé de la tester après avoir fait un tour au marché de la place Saint-Roch. Et la plupart d'entre eux sont ravis. "C'est impressionnant. Au début on est un petit peu stressé mais c'est vraiment beau", commente Cassandra. "On peut voir de nouvelles choses comme le stade Guy Boniface par exemple, parce que moi je n'y vais pas souvent", ajoute la jeune fille.

Un léger manque d'ambiance

Philippe lui est venu avec sa fille, Marie et une amie à elle, Ludivine. Dans leur nacelle, perchée à 40 mètres de hauteur, il découvre la ville sous un autre jour : "Il y a des châteaux d'eau partout, c'est impressionnant. Pourquoi il y en a tant ?", s'interroge le papa. Malgré quelques frayeurs au début, les jeunes filles et le père sont plutôt convaincus. Laurent, venu lui aussi avec sa fille, s'est bien amusé. Mais il manque selon lui _"un peu de musique, de décoration, pour coller à l'esprit des fêtes"_.

La grande roue accueille le public jusqu'au 7 janvier, de 10h à 20h du lundi au jeudi ainsi que le dimanche, et même jusqu'à 22h le vendredi et le samedi. Le billet est à 3 euros pour les enfants, 5 euros pour les adultes.

