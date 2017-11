La grande roue de Noël s'installe place d'Erlon à Reims

Cinq ouvriers s'activent depuis ce lundi matin pour installer la grande roue du marché de Noël de Reims. Une roue de 50 mètres de haut qui prend place pour la première fois sur la place d'Erlon.

C'est l'un des symboles du marché de Noël de Reims : la grande roue est en train d'être installée, non plus place du Forum mais place d'Erlon, entre la fontaine Subé et la fontaine des libertés. Cinq ouvriers vont s'activer jusqu'à jeudi pour la monter, afin qu'elle soit prête vendredi 24 novembre pour l'ouverture du marché de Noël.

Ses mensurations

Avec ses 180 tonnes et 50 mètres de haut, cette grande roue en impose. Ses 34 cabines fermées et chauffées permettront d'avoir une vue imprenable sur Reims. Coût du ticket : 8 euros et 5 euros pour les moins de 10 ans.

Un nouvel emplacement

Après plusieurs années sur la place du Forum, c'est donc maintenant place d'Erlon que cette grande roue est installée. Un nouvel emplacement qui ne laisse pas indifférent les commerçants comme Emmanuel : "On avait vraiment souffert du déplacement du marché de Noël vers la Cathédrale, notre chiffre a baissé de 20%, donc la roue devrait être une bouffée d'oxygène". Quant aux passants : "C'est bien parce qu'il y aura sans doute plus de monde que place du Forum" dit celui-ci tandis qu'un autre ajoute : "On la verra mieux puisqu'elle est dans la perspective de la place".

Cinq ouvriers travaillent sur le montage de la grande roue de Reims © Radio France - Raphaël Cann