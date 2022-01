La grande roue de Valence s'arrête ce mardi soir : "C'est une année plutôt correcte", selon le propriétaire

Depuis le 20 novembre, la grande roue de Valence tourne inlassablement à côté de la fontaine monumentale sur les boulevards du centre-ville. Malgré la crise du Covid-19 et l'instauration du pass sanitaire, le propriétaire est rassuré sur la fréquentation.

Après un an d'absence en pleine crise sanitaire, la grande roue s'est réinstallée sur les boulevards du centre-ville de Valence cet hiver. Depuis le 20 novembre, elle tourne inlassablement à côté de la fontaine monumentale. Malgré l'instauration du pass sanitaire et l'augmentation des cas de Covid-19, le propriétaire Jam Rapassioli est plutôt rassuré.

"Ca s'est pas trop mal passé, explique-t-il. Ce n'est pas notre meilleure saison mais cela reste une bonne saison. On a fait sensiblement pareil qu'en 2018 avec une baisse du nombre de tickets de 10 à 12%".

Les Valentinois ont visiblement attendu le retour de cette grande roue et ils ne sont pas seuls. Jam Rappassioli comptait sur l'ouverture de sa grande roue à Valence après vingt mois de fermeture "et pas beaucoup d'aides de l'État". Le propriétaire a pu ouvrir en juillet-août ces deux dernières années. "Heureusement, les habitants de Valence sont venus nous voir en nombre. On pourra rentrer largement dans nos frais", se rassure-t-il.

Les dates ne sont pas encore fixées mais la grande roue, qui est démontée ce mercredi, devrait faire son retour dès novembre 2022 dans le centre-ville de Valence.