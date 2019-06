La Grande Roue en cours de montage sur les allées de l'Oulle à Avignon

C'est un signe estival qui ne trompe pas ! La célèbre Grande Roue est en cours d'installation sur les allées de l'Oulle à Avignon. Six ouvriers y travaillent sans relâche et sous un soleil de plomb ! Tout sera prêt dans quelques jours pour les premiers tours de la saison.

Avignon, France

La saison estivale se prépare à Avignon. Avant le montage des gradins du Festival dans la cour d'honneur du Palais des Papes, c'est au tour de la Grande Roue de prendre ses quartiers d'été sur les allées de l'Oulle. Elle fait désormais partie du paysage pour le plus grand bonheur des vauclusiens et des vacanciers attendus très nombreux dans quelques semaines. Six ouvriers travaillent sans relâche à l'assemblage du monstre d'acier : 110 tonnes, 50 mètres de hauteur, 18.000 lampes led etc.

Une passion familiale de père en fils

Après Nice et avant Nantes, voici donc la grande dame de fer en cours d'installation entre Rhône et remparts. Il faudra plusieurs jours encore pour finir de monter la structure, accrocher les nacelles, mettre en place les éclairages et procéder à tous les tests de sécurité, préalables à l'accueil des premiers clients. Le festival 2019 de la Grande Roue devrait s'ouvrir ce vendredi 7 juin après midi. Un moment toujours très attendu par la famille Verstiggel, propriétaire de la structure et spécialiste des Grandes Roues depuis 1918 !

Grégory Verstiggel l'un des membres de la famille propriétaire de la Grande Roue : "c'est une passion et une vie de père en fils" Copier

Un monstre d'acier de 110 tonnes à assembler... pièce après pièce © Radio France - Daniel Morin