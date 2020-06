La Grande-Rue de Château-Gontier-sur-Mayenne fermée tous les lundis de juin pour des travaux de démolition

A partir de ce lundi 8 juin, un chantier de démolition va concerner la Grande-Rue de Château-Gontier-sur-Mayenne, ce qui entraînera, pendant tout le mois, des perturbations de stationnement et de circulation.

La Grande-Rue, les automobilistes et les piétons du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne la connaissent bien, c'est un axe qui dessert le centre-ville depuis les quais de Verdun et De Gaulle, et il est presque incontournable.

La municipalité, qui avait racheté deux garages, a décidé de les démolir. La voie sera donc fermée tous les lundis, du 8 au 29 juin. Le reste de la semaine, prudence : la circulation et le stationnement seront perturbés pendant la durée des travaux.

La mairie entend bien rénover la Grande-Rue où des maisons menacent de s'effondrer, où des logements sont insalubres. Pas si facile que ça car le secteur se trouve dans une zone protégée.

La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a donc répondu à un appel national pour la restauration de sites patrimoniaux. Une réponse est attendue ce mois-ci juin. Et si ça marche, une équipe d'architectes, d'urbanistes, de designers se mettra au travail pour que la Grande-Rue retrouve de l'éclat.