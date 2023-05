La grande terrasse musicale fait son retour ce dimanche devant le Château-Neuf à Laval

Préparez-vous à danser ce dimanche 21 mai 2023 ! Les bars indépendants du centre-ville de Laval se retrouvent sur l'esplanade du Château-Neuf à Laval pour la deuxième édition de la grande terrasse musicale de 12h à 22h. Au programme, il y en a pour tous les goûts : des animations pour les enfants avec le Musée d'art naïf et d'art singulier, un DJ, des food-trucks et trois concerts avec les Lavallois Émissaire et Edda Bel Abysse et le multi-instrumentiste ardéchois Oscar Les Vacances.

