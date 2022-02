"La Grande Tueuse" : un documentaire retrace le combat des mineurs CFDT de Freyming-Merlebach

"La Grande Tueuse", de Marion Fontaine et Richard Berthollet, raconte le combat des mineurs CFDT de Freyming-Merlebach pour faire reconnaître leurs maladies professionnelles et leur préjudice d'anxiété, soit leur peur de tomber malade après des années d'exposition à des produits toxiques.

Un documentaire inédit est diffusé ce jeudi soir sur France 3 Grand Est : "La Grande Tueuse", de l'historienne Marion Fontaine et du réalisateur Richard Berthollet, retrace le combat des mineurs CFDT de Freyming-Merlebach, pour améliorer les conditions de travail, et faire reconnaître leur préjudice d'anxiété, soit leur peur de tomber malade à cause des produits cancérogènes auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur carrière.

Un long combat judiciaire

Car si la mine a énormément tué, tout au long du XIXème et du XXème siècle, avec les coups de grisou ou la silicose, les mineurs ont découvert ces cancers et maladies liés aux produits toxiques beaucoup plus tard. "Ces produits ont été utilisés dans la dernière étape de l'exploitation des mines, et leurs dangers ont été découverts après la fermeture des mines", explique Marion Fontaine, co-autrice de ce documentaire, et historienne des mines et des mouvements ouvriers.

Le documentaire donne la parole aux mineurs mosellans, leurs familles et veuves, à des médecins, des avocats, des spécialistes de l'environnement ou des maladies professionnelles, mais aussi à d'anciens cadres des HBL, les Houillères du Bassin de Lorraine, propriétaires et exploitantes des mines de Moselle-Est. "Ceux qu'on a interrogés sont conscients, au moins en partie, des dysfonctionnements du système. Mais je ne suis pas sûre que tous les anciens cadres des HBL mesurent ce qui s'est passé", témoigne l'historienne.

On a l'impression que c'est un système qui a constamment fait passer la productivité avant le reste

Marion Fontaine reconnaît que le sujet est encore très discuté aujourd'hui, malgré les décisions de justice ayant donné raison aux mineurs mosellans. D'autres procédures sont d'ailleurs toujours en cours.