La greffe du petit Rétais Aleandro annulée : il cherche un nouveau donneur de moelle osseuse en urgence

Aleandro 6 ans et demi souffre d'une maladie génétique rare. Après de longues années d'attente, il devait enfin recevoir une greffe de moelle osseuse ce mois de juin. Mais la donneuse prévue a été récusée cette semaine.

Plus tard Aleandro jouera au rugby

Le petit Aleandro, 6 ans et demi, se bat depuis l'âge de trois mois contre la maladie génétique de Blackfan-Diamond, une déficience de la moelle osseuse qui ne produit pas assez de globules rouges. Aleandro devait enfin recevoir une greffe de moelle osseuse ce mois de juin à l’hôpital de Nantes. Après son opération de pose de cathéters ce jeudi 27 mai, il a appris que sa donneuse avait été récusée. Il est à la recherche d'un nouveau donneur en urgence.

Si Aleandro ne trouve pas de donneur rapidement il devra une nouvelle fois passer au bloc pour que ses cathéters lui soient retirés. Une nouvelle opération pour un retour en arrière et la reprise des transfusions hebdomadaires alors que le jeune Rétais et sa famille pensaient enfin se sortir de ce quotidien épuisant. Ses parents lancent un appel sur Facebook pour trouver un donneur compatible au plus vite.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix