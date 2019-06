La Grenouille assoiffée ouvre les portes de sa microbrasserie à Vahl-lès-Bénestroff

Vahl-lès-Bénestroff, France

"Les microbrasseries vont continuer à se développer", estime Jean-Marc Lichtlé, président de la microbrasserie la Grenouille assoiffée et invité de France Bleu Lorraine ce vendredi.

La Grenouille assoiffée participe à l’opération "la moisson des brasseurs", ce week-end, pour faire découvrir son savoir-faire aux visiteurs. "On présentera tout le processus, on montrera tout le matériel et bien entendu on pourra goûter toute la gamme de nos bières", explique Jean-Marc Lichtlé.

Ecoutez l’interview complète