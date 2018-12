La grève dans les cantines scolaires de Marseille se poursuit

Marseille, France

La grève débutée la semaine dernière va très certainement durer jusqu'aux vacances de Noël. La CGT Territoriaux dénonce entre autre le manque d'effectifs dans les écoles, la pénibilité au travail, et la sécurité des enfants remise en question par ce manque d'encadrement. "On a besoin de bras dans les écoles " précise Françoise Risterucci, élue au comité technique CGT Territoriaux " pour encadrer les enfants qui nous sont confiés. Il y a dans une école du 12e, deux agents pour 98 enfants de maternelle ! je vous laisse imaginer la sécurité!" poursuit Françoise Risterucci. La CGT dit avoir alerté la mairie à plusieurs reprises depuis la rentrée en vain.

la mairie de Marseille parle "d'avancées considérables"

De son côté, La mairie de Marseille qui doit tenir une conférence de presse ce lundi matin, indique dans un communiqué que "des avancées considérables ont été apportées, tant en matière d’effectifs que pour la situation des agents eux-mêmes." et parle d'un recrutement de 250 agents pour compenser les départs à la retraite dans les écoles et crèches, et du recrutement dès début 2019 de 150 agents de surveillance inter classes."

la galère pour les parents

En attendant , les parents doivent s'organiser, système D comme Débrouille pour récupérer les enfants le midi et les faire déjeuner. Mais certains parents comme Amandine , soutienne le mouvement "ma fille est au CP, je dois poser des jours de congé ou m'organiser avec d'autres mamans, mais je les soutiens à 100%, la sécurité des enfants avant tout". Un pique nique de protestation est organisé devant la mairie demain ce mardi à midi.