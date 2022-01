"La grève de jeudi dans l'Education Nationale s'annonce très suivie, le bac doit être reporté"

Ils vont manifester jeudi. Ce sera à 10 heures, place Masséna, à Nice. Le personnel de l'Education National se mobilise pour réclamer plus de personnels et de moyens face à la pandémie.

Le gouvernement ne veut plus fermer les écoles

"Rien n'existe concrètement dans les établissements scolaires pour la sécurité. Bientôt, on va nous annoncer la fin du protocole dans les établissements scolaires. Nous aurons une école ouverte quoi qu'il en coûte. Ils ne veulent plus fermer les écoles mais ils ne mettent pas les mesures de protection indispensables."

Des élèves ne participent même plus

"Nous avons des profs épuisés, les élèves dans le second degré ne participent même plus, ça fait 2 ans que ça dure. _Le gouvernement ne l'entend pas. Le bac c'est mars, il doit être reporté_. On tourne avec 10 élèves par classe, on ne peut pas préparer l'épreuve."

Jamais vu ça dans l'histoire

"Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de l'Education Nationale. Dans toute ma carrière je n'ai jamais vu autant d'étudiants prendre des médicaments."

Un appel national à la grève est lancé jeudi par plusieurs syndicats.