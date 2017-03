La grève des agents d'Amiens Métropole va causer des perturbations

Les agents d'Amiens Métropole sont appelés à faire grève ce vendredi. Un mouvement contre les mesures financières souhaitées par l'agglomération pour lutter contre l'absentéisme. Cela risque de causer quelques perturbations.

A l'appel de plusieurs syndicats, les agents d'Amiens Métropole sont incités à se mobiliser ce vendredi. Dès 9h, ils ont rendez-vous dans la cour de l'Hôtel de ville d'Amiens pour un rassemblement de protestation. Ils contestent les mesures envisagées par l'agglo pour lutter contre l'absentéisme : l'administration veut retirer une partie des primes des agents en cas d'absence, et ce dès le premier jour.

Ce mouvement risque de perturber un peu le quotidien des habitants de l'agglomération amiénoise. Amiens Métropole a déjà communiqué une première liste des services perturbés. Cette liste est susceptible d'évolution.

Des perturbations dans de nombreuses cantines

41 satellites de restauration (cantines) resteront fermés : Beauvillé, Léo Lagrange, Marivaux, Michel-Ange, Paul-Vincensini, Pigeonnier élémentaire, Saint-Pierre, Schweitzer, André Bernard, André Chénier, Beauvais, Châteaudun, Chemin des Plantes, Delpech, Elbeuf, Jules-Lefebvre, Réaumur, Sagebien, Bapaume, Condorcet, Jules Barni, La Neuville, La Vallée, Noyon, Rosa Bonheur, Faubourg de Hem, Georges Quarante, Bords de Somme, Jules Verne, La Pépinière, Longpré, Léon Lamotte, Louise Michel, Petit Saint-Jean, Saint-Maurice A et B , Saint-Leu, Saint-Germain, Saint-Roch, Les Verrières. Une affiche d’information a été apposée dans les écoles des restaurants concernés.

Accueil périscolaire : les accueils périscolaires du matin de Les Violettes, Faubourg de Hem, Jules Verne, maternelle Les Verrières et Saint-Roch, André Bernard, Réaumur Maternelle, resteront fermés. Les accueils périscolaires de Les Violettes, Noyon Primaire, Gustave Charpentier, Pigeonnier, Saint-Pierre, Jules Verne, Petit Saint-Jean, Les Saules, Saint-Maurice, Elbeuf maternelle et primaire, Réaumur maternelle et primaire, Saint-Roch, maternelles Les Verrières et Saint-Roch seront fermés le soir.

Les crèches suivantes fonctionneront en accueil réduit : Adrien Fauga, Chapeau de Violettes (amplitude horaire réduite), Georges Quarante. La crèche les Petits Lutins restera fermée.