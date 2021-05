La grève des éboueurs prend fin à Castres, le nettoyage commence lundi

À Castres, Mazamet, Aiguefonde, Aussillon, Pont de Larn, Labruguière ou Payrin, les poubelles s’amoncelaient depuis des jours et des jours, malgré les bennes mises en place par les mairies. Cela fait trois semaines que les camions des éboueurs ne sont pas passés. Les personnels de collecte ont engagé un bras de fer avec la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. La hache de guerre doit être enterrée ce vendredi 7 mai.

Ramassage des poubelles des particuliers en milieu de semaine prochaine

Sur les 60 personnels de collecte de l'agglomération, titulaires et CDD compris, 55 ont mené cette grève du début à la fin soit plus de 90%, une première pour les éboueurs tarnais. Un accord a donc finalement été trouvé 19 jours plus tard. Sur les 400 euros annuels de prime demandés, les éboueurs en ont obtenu 300, ainsi que des garanties sur l'évolution des carrières.

Le représentant syndical, Pascal Garric (FO) doit recevoir cet après-midi le document signé par le Président de l'intercommunalité, Pascal Bugis le maire de Castres. Le nettoyage démarrera ce lundi 10 mai, d'abord par trois ou quatre jours autour des collectivités et des containers enterrés puis à partir du milieu de la semaine prochaine, le ramassage des déchets des particuliers.