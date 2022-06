La grève des maîtres-nageurs s'intensifie dans les piscines parisiennes

Les piscines municipales de la ville de Paris font face à plusieurs mouvements de grève depuis le mois de janvier. En cause, une grève des maîtres-nageurs. Ils protestent contre la réforme de la fonction publique. Une réforme qui leur enlèverait huit jours de congés sur trente-trois. Le week-end dernier, 15 piscines parisiennes sur 21 étaient fermées, en pleine période de canicule. En semaine, chaque piscine est volontairement fermée entre sept heures et huit heures juste avant les cours de natation scolaire.

On va devoir bloquer des événements importants comme Paris Plage

De son côté, la mairie n'a entamé aucune négociation avec les syndicats de maîtres-nageurs. Le mouvement pourrait donc s'intensifier dans l'été, selon Rachid Belaine, représentant syndicat CGT des maîtres nageurs. "Si on continue à ne pas être entendu par la municipalité, on va devoir bloquer des événements importants en plus des piscines comme Paris Plage ou les stages d'été à destination des jeunes comme Paris Sport Vacances. On n'a pas le choix, c'est la seule manière de se faire entendre".

Les maîtres nageurs mis de côté pendant la journée olympique

Reportage grève dans les piscines parisiennes Copier

En parallèle, plusieurs maîtres-nageurs étaient aussi grève pendant les journées olympiques organisées par la mairie de Paris. lls dénoncent le fait de ne pas avoir été sollicité pour l'encadrement des activités aquatiques prévues pour les Olympiades, au profit d'intervenants extérieurs. "On estime que nous n'avons pas de reconnaissance de la part de notre collectivité, qui préfère faire appel à des personnels extérieurs alors qu'elle a du personnel formé, pertinent et professionnel, pour faire ce type d'action", insiste Stéphane Meyer, maître-nageur à la piscine Jacqueline Auriol.

Habituellement ouverte jusqu'à 22h45, la piscine Emile Antoine a dû fermer ses portes à le mercredi 22 juin à 16h. © Radio France - Jean Rinaud

Les cinq piscines parisiennes qui devaient accueillir les journées olympiques sont donc fermées jusqu'à nouvel ordre.