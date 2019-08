La grève des pompiers se poursuit dans le Territoire de Belfort

Belfort, France

"En grève", voilà ce que l'on peut lire sur le fronton de la caserne de Danjoutin, au sud de Belfort et derrière le pare-brise des véhicules de secours. Depuis un mois et demi, chaque jour, à 11 heures, les sapeurs-pompiers quittent la caserne pendant 30 minutes. Mais comme ils sont obligé d'assurer un service minimum, une équipe réduite reste en poste. Les missions de secours ne sont donc pas impactées.

Ils protestent contre leurs conditions de travail : "On a un secteur qui s'élargit, une désertification médicale, un maintien à domicile des personnes malade ou âgées qui nous sollicitent pour avoir de l'assistance. On a tout un système de santé qui a évolué et qui vient nous impacter parce qu'on est le dernier service public qui peut intervenir en tout temps et à tout moment", déplore Francis Erard, commandant de la caserne de Danjoutin et représentant du syndicat Avenir Secours.

Francis Erard est représentant du syndicat Avenir Secours © Radio France - Mado Oblin

Des postes en plus dans les casernes de Belfort

A Danjoutin, en 10 ans le nombre d'interventions a presque doublé, de 2800 par an, on est passé à 4800. Pour faire face, Michaël Terzaghi, de la FASPP-PATS (Fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés), réclame des embauches supplémentaires. Pour lui, il faudrait trois postes de plus à Danjoutin.

"Aujourd'hui avec l'augmentation du secours à personne quand nos ambulances sont en intervention, on n'arrive plus à assurer normalement le risquer incendie, c'est-à-dire qu'on va pourvoir engager les premiers moyens mais pas les moyens nécessaires qui nous permettent de travailler en sécurité", explique l'adjudant des sapeurs-pompiers.

Au niveau local, il demande également la revalorisation de l'heure d'équivalence. Pour 24 heures de travail, les pompiers terrifortains ne sont payés que pour 16 heures, alors qu'au niveau national la moyenne se situe plus autour de 17 heures payées pour 24 heures travaillées.

Les pompiers protestent contre la réforme de la fonction publique © Radio France - Mado Oblin

Revalorisation de la prime de feu

Le métier a évolué et avec lui, les risques pris dans leurs missions. Pourtant depuis les années 90, la prime de feu, leur prime de risque, n'a pas évoluée. Ils souhaitent une augmentation de 10%. Michaël Terzaghi, juge que leur santé est plus en danger : "Maintenant avec les fumées d'incendie, des études ont prouvé que les pompiers ont 20% de chance en plus d'avoir un cancer".

Ils sont aussi de plus en plus confrontés à la violence lors des interventions. "On nous reproche d'arriver trop tard, on nous reproche nos méthodes d'intervention, et donc des fois on a des insultes, et même des jets de pierre. "

Les sapeurs-pompiers demandent une revalorisation de leur prime de feu © Radio France - Mado Oblin

Le Colonel Helleu, directeur directeur départemental des services d'incendie et de secours du Territoire de Belfort comprend la colère qui gronde dans les casernes.

Nos pompiers sont en première ligne, la où il y n'y a plus personne, et c'est vrai qu'à moyen constant c'est compliqué d'y faire face, sur le plan humain matériel et psychologique.

Si les négociations avec le gouvernement n'ouvrent pas ils comptent bien poursuivre leur grève jusqu'au 31 août.