La grève des poubelles s'étend dans la métropole Aix-Marseille Provence

Sophie Joissains ne s'attendait certainement pas à entrer si vite dans le vif du sujet de ses nouvelles fonctions. Fraichement élue maire d'Aix en Provence, elle vient d'écrire à Martine Vassal, présidente de la métropole, pour lui demander de mettre fin au plus vite à la grève de la collecte des ordures ménagères qui touche la métropole depuis une semaine.

Il faut dire que les ordures commencent à sérieusement déborder (nos photos) dans les rues d'Aix en Provence, y compris sur le prestigieux cour Mirabeau. Dans son courrier Sophie Joissain affirme que "en aucun cas la mairie d’Aix n’aurait les moyens et les ressources de se substituer aux services de la Métropole". Sophie Joissains dit son inquiétude face aux "conséquences sanitaires et d’hygiène de cette grève sur l’espace public". Lui enjoignant de veiller à ce que "les négociations avec les syndicats reprennent rapidement".

L'odeur monte jusqu'au quatrième étage (Evelyne, habitante d'Aix en Provence)

Sophie Joissains appelle également les Aixois au civisme et leur demande, d’éviter, "dans la mesure du possible, de générer des déchets inutiles". Elle a aussi fait demander aux forains et maraîchers de veiller à repartir avec leurs déchets après les marchés.

Des aixois qui commencent à bouillonner devant les tas d'ordures qui s'accumulent dans les rues de la ville : "c'est scandaleux, _avant il n'y avait jamais de grève à Aix_. L'odeur monte jusqu'au quatrième étage de mon immeuble, vous vous rendez-compte de l'image de la ville ?" peste Evelyne, qui habite une résidence toute proche de la gare routière.

La grève s'étend, la métropole installe des bennes

De son coté la Métropole a décidé d'installer 13 nouvelles bennes à ordures, 28 sont désormais à disposition des habitants sur le territoire Marseillais. Ce jeudi la grève va commencer à toucher les villes de Salon de Provence, Istres et Aubagne. Sur l'étang de Berre des Bennes à ordures ont été mises en place : 5 à Port-Saint Louis du Rhône, 7 à Fos sur Mer, 19 à Istres.

Les négociation entre Métropole et syndicats n'ont pas abouti malgré de nouvelles propositions de temps de travail effectuées ce mercredi soir par les services de la Métropole.

Un tas d'ordure près de la gare routière © Radio France - Fabien LE DU