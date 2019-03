La grève du 19 mars s'annonce particulièrement suivie dans l'éducation nationale

Ce 19 mars, nouvelle journée d'action et de grève à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, la FSU, l'Unef et l'UNL. Des services publics fermés, des grèves dans les cantines scolaires, les écoles et les transports de certaines communes, forte mobilisation aussi dans l'éducation nationale.

Marseille, France

Les syndicats vont défiler derrière une bannière unitaire pour "amplifier le mouvement social" et pousser leurs revendications sur le pouvoir d'achat, l'augmentation du SMIC et du point d'indice dans la fonction publique, l'augmentation des salaires, des retraites et l'abrogation de la plateforme "Parcours Sup". Conséquences de cette journée d'action, des services publics fermés, des transports perturbés, des grèves dans les cantines scolaires, et une forte mobilisation dans l'éducation nationale et les hôpitaux.

Une école sur 4 fermée dans les Bouches du Rhône

Un trafic quasi normal à la Sncf mais il faut s’attendre à quelques retards ou vols annulés du côté des airs. A Marseille, la RTM prévoit de faibles perturbations côté bus, mais plus importantes sur les lignes du nord de la ville, le dépôt d'Arenc, en revanche métro et tramway circulent normalement. A Toulon, la moitié des lignes de bus du Réseau Mistral est perturbée , certaines très perturbées et d’autres à l'arrêt total. Service normal sur les lignes maritimes, scolaires, et le transport des personnes à mobilité réduite. Mais c’est dans l’éducation nationale que la grève s’annonce particulièrement suivie, notamment dans le primaire, 60% d’enseignants grévistes dans les Bouches du Rhône, selon le SNUIPP, principal syndicat d’enseignants du primaire, qui prévoit près 1 école sur 4 fermée dans le département. Grève également suivie dans les crèches (42% fermées à Marseille) et les cantines scolaires de nombreuses communes.