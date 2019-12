La grève du 5 décembre est un mouvement "de salubrité sociale", selon la CGT des Hautes-Pyrénées

La grève contre la réforme des retraites a lieu ce jeudi 5 décembre. De grandes perturbations sont à prévoir en Béarn et en Bigorre. Pour parler de cet important mouvement social, José Navarro, de la CGT des Hautes-Pyrénées, était dans les studios de France Bleu Béarn ce mercredi matin.

"Les grandes lignes sont peu connues, mais nous savons déjà la philosophie de cette réforme." José Navarro, de la CGT des Hautes-Pyrénées, était l'invité de France Bleu Béarn, ce mercredi, à la veille du mouvement contre la réforme des retraites. La grève touche plusieurs secteurs en Béarn et en Bigorre et les perturbations s'annoncent importantes, notamment dans les écoles. Les cheminots, les enseignants, les avocats, les éboueurs, les policiers, et bien d'autres professions se mobilisent à l'appel de plusieurs syndicats.

La CGT des Hautes-Pyrénées dénonce le discours du gouvernement. "On nous dit qu'il s'agit de réformer les régimes spéciaux, explique José Navarro. Non, il s'agit de réformer l'ensemble des régimes de retraites."

"Il y a aussi des appels à la grève dans le privé", remarque le militant bigourdan, alors que 245 rassemblements et manifestations sont prévus dans toute la France ce jeudi.

Les enseignants vont perdre 20 à 25% de leur niveau de pension.

