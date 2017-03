Dordogne : la grève est reconduite à l'abattoir de Thiviers

Depuis 5 heures ce jeudi, une vingtaine de salariés de l'abattoir Arcadie à Thivers sont en grève. Leurs revendications portent sur une amélioration des conditions de travail.

Ce jeudi matin, les salariés de l'abattoir Arcadie de Thiviers en Dordogne, ont démarré un mouvement de grève à l'appel de la CGT. Une vingtaine de salariés tiennent un piquet de grève devant l'entreprise. Selon la CGT, les conditions de travail sur la chaîne de production ne sont plus acceptables.

Trop de travail, pas assez de personnel

Les salariés dénoncent le manque de considération de la part de la direction © Radio France - Charles De Quillacq

La CGT estime que le manque de main d'oeuvre se fait cruellement sentir dans cette entreprise de 140 salariés. Les départs à la retraite et les congés maladie ne seraient plus remplacés. Les grévistes estiment que cette pénurie de personnel impacte leur propre travail : "On est souvent obligé de tenir deux postes de travail tout seul" expliquent certains salariés.. La CGT met également en avant la dégradation des conditions de travail "on nous oblige à tenir la cadence, on devient des robots à force" déplorent les ouvriers.

Grève reconduite pour vendredi

A la mi-journée ce jeudi, la reconduction de la grève a été votée en assemblée générale. Les grévistes demandent à la direction du groupe Arcadie de s'engager par écrit sur des embauches et une amélioration des conditions de travail. Les négociations reprendront demain vendredi à 6h.

Sollicitée, la direction de l'abattoir n'a pas communiqué pour l'instant.