EN IMAGES : la grève mondiale pour le climat : des centaines de jeunes dans la rue à Reims

Reims

Des milliers de jeunes manifestent ce vendredi partout en France dans le cadre de cet appel à une grève scolaire pour la planète. Environ 500 jeunes à Reims, plusieurs centaines aussi à Châlons-en-Champagne se sont donnés rendez-vous en ville.

Place d'Erlon © Radio France - Philippe Rey-Gorez

"On a beaucoup entendu parler de la jeune suédoise Greta Thunberg qui se mobilise. Elle montre qu'on peut le faire... c'est très urgent. Le climat est un enjeu actuel, il faut se mobiliser maintenant", disait ce matin Margot, une jeune lycéenne châlonnaise au micro France Bleu.

En tête de la manifestation © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Des manifestations sont annoncées partout en France et dans une centaine de pays à travers le monde pour réclamer plus d'actions contre le changement climatique. Les lycéens et étudiants pourraient ainsi se mobiliser tous les vendredis ces prochaines semaines.