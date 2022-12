La grève suspendue à l'usine Orangina-Suntory de Donnery suite aux nouvelles propositions de la direction

La grève des 80 salariés de l'Usine Orangina-Suntory de Donnery est suspendue pour le week-end, de samedi 5h à lundi 5h. La négociation entre l'intersyndicale et la direction a duré toute la journée, elle portait sur les propositions de la direction aux salariés qui réclament un meilleur salaire.

La direction a proposé une hausse de 6,5% pour les ouvriers et agents de maîtrise et une augmentation de 5,5% pour les cadres, qui pourront bénéficier d'une hausse de 1% au mérite. Ces augmentations prendraient effet le 1er avril.

Un vote entre les 180 salariés aura lieu lundi

Une proposition qui ne satisfait pas les salariés qui souhaitent une augmentation de 7,5% en janvier puis de 2% en avril. Christophe Hurisse, délégué syndical de l'UNSA pense qu'il est impératif de sortir du conflit : "Aujourd'hui, c'est dur de tenir physiquement et mentalement, les nuits sont froides, les délégués syndicaux n'ont pas beaucoup dormi depuis mardi et ça se sent."

Les 180 salariés auront la possibilité de s'exprimer lundi dans une consultation pour accepter ou non la proposition. "Les salariés sont mécontents des propositions, maintenant, ce sont des réactions à chaud. On leur a demandé de réfléchir ce week-end et nous ferons un référendum." explique Christophe Hurisse, le résultat sera connu lundi après-midi. Si les salariés acceptent, la grève prendra fin.