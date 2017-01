La grippe : hausse de la fréquentation aux urgences des hôpitaux de proximité

L'épidémie de grippe n' épargne pas le département de la Marne mais la situation reste sous contrôle dans les hôpitaux de proximité.

Une fréquentation des services des urgences en hausse dans les hôpitaux de Châlons-en -Champagne et Vitry-le-François. Hausse quotidienne de 15% de la fréquentation des urgences, selon les directions. Le plus souvent, ce sont des personnes âgées de plus de 75 ans qui souffrent d'un état grippal mais également de pathologies qui se trouvent aggravées .A St Dizier ( Haute -Marne), un hôpital qui travaille en complémentarité (et en co-direction) avec celui de Vitry, des personnels ont été rappelés et d'autres recrutés en contrats courts. Cette semaine, deux malades ont été -avec leur accord- envoyés à Vitry. Ici comme ailleurs on gère la situation heure par heure.

Des lits supplémentaires sont ouverts

A Châlons-en-Champagne, une dizaine de lits supplémentaires ont été ouverts ce mercredi 11 janvier pour répondre aux besoins d'hospitalisation. 6 lits ouverts à Vitry ce mercredi également. Comme dans chaque établissement, une réunion quotidienne permet de faire le point et de réévaluer la situation.

La direction de l' hôpital de Châlons n'exclut pas d'activer le "plan blanc"dans les prochains jours. Un dispositif exceptionnel qui permettrait d' augmenter encore les capacités d' accueil mais également le nombre de professionnels capables de les accueillir et les soigner. Cette semaine, la situation a pu être tendue quand, par exemple, 3 patients ont passé la nuit sur un brancards dans un couloir.

Dans le département des Ardennes, l'hôpital Manchester de Charville est au niveau trois sur quatre du plan hôpital en tension. Une situation qui perdure depuis une dizaine de jours.

Le pic d' épidémie est attendu la semaine prochaine.