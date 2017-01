La grippe sature les urgences du Mans

L'hôpital du Mans atteint quasiment sa capacité maximale d'accueil de patients, probablement à cause de l'épidémie de grippe. Ce sont des personnes très âgées dont l'état s'est fortement dégradé pendant les fêtes de fin d'année qu'il faut hospitaliser.

Au plus fort depuis le 26 décembre, l'épidémie de grippe sature les services, des urgences à la réanimation en passant par la gérontologie. Ce sont des personnes âgées dont l'état se dégrade fortement qu'il faut hospitaliser. En plus des 40 places dédiées aux urgences, l'établissement a donc rouvert 35 lits et reconvertis des bureaux en chambre. "Actuellement, c'est un peu un casse-tête pour trouver de la place" commente le chef des urgences de l'hôpital du Mans, le docteur Bellefontaine.

CONSEILS PRATIQUES - si vous avez des symptômes grippaux (fièvre, frissons, courbatures), le Dr Bellefontaine recommande de prendre du paracétamol et de bien s'hydrater Si vous ressentez un malaise ou une difficulté à respirer, composer le 15. Se rendre aux urgences directement vous expose à de très longues heures d'attente !

Deux réunions de crise par jour pour trouver des lits

"On a l'habitude de faire face à une surcharge de travail pendant les fêtes de fin d'année, explique le docteur Laurent Bellefontaine, chef du service des urgences de l'hôpital du Mans. Là, on constate qu'on a plus de patients âgés qui décompensent des maladies cardiaques et respiratoires, peut-être sur des grippes". Des recherches supplémentaires permettront de savoir si ces patients étaient vaccinés. Ce sont des personnes très âgées, au-dessus de 80 ou 90 ans dont l'état de santé est compliqué et dont il est difficile de prévoir la date de sortie. C'est ce qui explique l'encombrement actuel du service des urgences.

A SAVOIR - Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe

35 lits supplémentaires ouverts

C'est toute la difficulté de la situation. Ces patients très âgés à l'état de santé très fragiles qui arrivent en nombre nécessitent des places d'hospitalisation supplémentaires. D'habitude, les urgences disposent de 40 lits pour hospitaliser les patients qui en ont besoin. 35 lits supplémentaires ont été ouverts. Des lits qui ne se libèrent pas aussi rapidement que d'habitude, ce qui amplifie le phénomène. "On a augmenté le capacitaire autant que possible, souligne le docteur Bellefontaine. Mais ouvrir un lit, c'est aussi tous les fluides", c'est-à-dire s'assurer que tout le dispositif autour est disponible (oxygène, transfusion).