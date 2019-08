La grosse colère du maire de Porta sur le nouveau tracé de la frontière entre la France et l'Andorre

Porta, France

Le maire de Porta dans les Pyrénées-Orientales est une nouvelle fois très en colère à propos du nouveau tracé de la frontière entre la France et la Principauté d'Andorre. C'est un différend qui dure depuis 7 ans, depuis que les deux pays ont décidé de fixer leurs frontières communes de manière précise. Malgré des siècles de bon voisinage, la France et l'Andorre n'avaient jusqu'ici jamais délimité leurs limites territoriales qui étaient basées sur la coutume (57 km au total limitrophes avec l'Ariège et les Pyrénées-Orientales). En 2012, un traité international a été signé et il a abouti cet été à la pose de bornes-frontière dans le secteur du Pas-de-la-Case. En tant que commune limitrophe, Porta est directement concernée et pourtant le maire Marius Hugon a toujours été tenu à l'écart des discussions.

La source de l'Ariège sous contrôle andorran

C'est en lisant la presse régionale que l'élu a appris la pose des nouvelles bornes. Il s'est aussitôt rendu sur place. Avec la nouvelle délimitation, la petite commune de Cerdagne a perdu 25 hectares de terres : du domaine privé, qui était propriété de la municipalité qui est donc désormais passé sous souveraineté andorrane. A première vue, ces 25 hectares de roches dans un secteur de très haute-montagne ne présentent pas un grand intérêt, mais c'est en réalité une surface très riche en eau que les andorrans voulaient obtenir pour alimenter le village du Pas-de-la Case. Avec la nouvelle frontière, la commune de Porta a notamment perdu son accès à la source de l'Ariège. Même chose pour l'étang stratégique des Abellettes qui est passé pour moitié sous contrôle andorran.

Je suis très en colère d'avoir appris la pose des bornes dans le journal. A la préfecture de Perpignan, on m'avait promis de m'inviter. C'était la moindre des choses pour savoir ce qu'étaient devenus mes terrains. Tout s'est fait en catimini. Et de toute façon nous avons été spoliés de nos terres communales. (maire de Porta)

Une cérémonie franco-andorrane est en principe prévue dans quelques jours pour inaugurer les nouvelles bornes-frontière, avant la visite d'Emmanuel Macron en Andorre courant septembre.

L'étang des Abelletes désormais moitié français et moitié andorran - Mairie de Porta