La grotte de Lourdes en Drôme provençale

La Drôme aussi a sa grotte de Lourdes. Elle se situe dans l'Abbaye de Notre-Dame d'Aiguebelle. Cette réplique a été creusée en 1885, 27 ans après la grotte originale. Cette copie discrète a ses fidèles.

La cavité de l'Abbaye de Notre-Dame d'Aiguebelle est surnommée la grotte de Lourdes. Les sites des Hautes-Pyrénées et de la Drôme ont plus que le nom en commun. La Vierge de l'Abbaye a été modelée par Joseph-Hugues Fabisch, tout comme celle de Lourdes. A Aiguebelle, on retrouve le portail et la fontaine qui entouraient la grotte de Lourdes à l'origine. Ces deux éléments n'existent plus dans les Hautes-Pyrénées mais perdurent dans la Drôme.

Les fidèles glissent des petits papiers avec leurs voeux dans les creux de la grotte. © Radio France - Clotilde Brunet

Alors pour certains croyants, la grotte de l'Abbaye de Notre-Dame d'Aiguebelle vaut bien celle de Lourdes. Jean-Louis et Joëlle font le déplacement depuis Montélimar toutes les semaines. Ils brûlent une cierge et prient pour la santé de Jean-Louis, gravement malade.

On a des miracles ! Mon mari ne devrait plus être là et il ne va pas trop mal - Joëlle, une fidèle

Jean-Louis s'en félicite : ici, ils échappent à la foule. 25 000 pèlerins sont attendus à Lourdes le 15 août pour l'Assomption.